US-Senatorin Dianne Feinstein gestorben

Die prominente US-Politikerin Dianne Feinstein ist tot. Die Senatorin von Kalifornien sei am Donnerstagabend im Alter von 90 Jahren in ihrer Wohnung ins Washington gestorben, teilte ihr Büro am Freitag mit. Feinstein hatte zuletzt gesundheitliche Probleme und angekündigt, 2024 nicht wieder für den Senat zu kandidieren. Mit ihrer Stimme sorgte sie für die knappe Mehrheit der Demokraten im Senat von 51 Stimmen.

Feinstein war in vielen Ämtern die erste Frau

Parteiübergreifender Kampf gegen Waffengewalt

Feinstein wurde in San Francisco geboren. An der renommierten Stanford-Universität in Kalifornien studierte sie Politik und Geschichte. Schnell schloss sie sich dort der Jugendorganisation der Demokraten an und begann von dort ihren Aufstieg ins politische Zentrum der Macht in Washington.