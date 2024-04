Arizona: Oberstes Gericht erlaubt Abtreibungsverbot von 1864

Das Oberste Gericht in Arizona entschied, dass ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot Anwendung finden dürfe.

Im US-Bundesstaat Arizona könnte schon bald ein 160 Jahre altes Abtreibungsgesetz mit extrem strengen Vorschriften wieder in Kraft treten. Das Oberste Gericht entschied am Dienstag, dass ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot Anwendung finden dürfe, auch in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest.