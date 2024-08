FBI vereitelt iranisches Mordkomplott gegen Politiker

Verdächtiger wollte Tötung von Soleimani rächen

Am Todestag des iranischen Generals Soleimani wurden bei zwei Explosionen fast 100 Menschen in den Tod gerissen. Soleimani wird von systemtreuen Kräften als Märtyrer verehrt.

US-Justiz greift gegen iranische Agenten durch

Mordkomplott hat keine Verbindung zu Trump-Attentat

Einem jungen Schützen gelang es an jenem Tag, auf ein Dach in der Nähe des Kundgebungsgeländes in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania zu klettern und mehrere Schüsse auf die Bühne abzugeben, auf der Trump sprach.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass der festgenommene Pakistaner etwas mit dem Attentatsversuch auf Trump am 13. Juli zu tun habe, hieß es aus dem Weißen Haus. Der Verdächtige sei am 12. Juli verhaftet worden, also einen Tag vor der Kundgebung in Butler.