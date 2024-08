Wurde Hamas-Funktionär mit Kurzstreckengeschoss getötet?

Wie die New York Times berichtet, soll es im Iran Festnahmen ranghoher Mitglieder des Sicherheitsapparats gegeben haben. Zuvor wurde der Hamas-Führer Hanija getötet.

Demnach wurde bei dem Anschlag auf Hanija in Teheran ein Geschoss mit kurzer Reichweite eingesetzt, das mit einem etwa sieben Kilogramm schweren Sprengkopf bestückt war und von außerhalb des Gästehauses im Norden der Hauptstadt abgefeuert wurde.

Dies habe die Explosion verursacht, bei der Hanija getötet wurde, heißt es in einem Bericht der Revolutionsgarden. Es ist ihr bereits dritter Bericht zu dem Anschlag. Die Ausführungen darin lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Revolutionsgarden machen auch Israel verantwortlich

In ihrem Bericht machen die Revolutionsgarden auch Israel für den "Terrorakt" verantwortlich; unterstützt worden sei das Land dabei von den USA . Israel hat sich bislang nicht zu dem Attentat geäußert.

ZDF-Korrespondentin: Wettbewerb um Deutungshoheit

Falls es sich so zugetragen haben sollte, wie der Iran berichtet, "dann wäre das eine etwas weniger unangenehme Sicherheitslücke im iranischen Geheimdienstapparat, als bei der Version der New York Times", schätzt ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa ein, die über den Iran, die Türkei und Afghanistan berichtet.

Aber ob diese Erklärung der Revolutionsgarden geeignet ist, um all die Theorien und Gerüchte einzufangen, die hier seit Mittwoch die Runde machen - da bin ich skeptisch.

Die New York Times hätte heute nochmal nachgelegt, und will erfahren haben, "dass etwa 20 Militärangehörige, Geheimdienstler, und so weiter im Zusammenhang mit der gezielten Tötung Hanijas festgenommen worden sind". Von offizieller Seite gebe es dazu kein Wort, aber dies sei von iranischen Oppositionsmedien aufgegriffen worden.