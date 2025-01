Bundesrichter blockiert Trump-Dekret zu Staatsbürgerschaft

Sie haben alles auf eine Karte gesetzt: eine Zukunft in den USA. Donald Trump hat diesen Weg versperrt. Tausende Menschen aus Süd- und Lateinamerika sind in Mexiko gestrandet.

Trump-Regierung will Entscheidung anfechten

Trump kündigte umgehend an, die Entscheidung des Richters anzufechten. "Natürlich werden wir in Berufung gehen", sagte der US-Präsident.

Im 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung heißt es, dass Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren werden, Bürger des Landes sind. Trump argumentiert aber, das gelte nicht, wenn die Mutter bei der Geburt widerrechtlich oder nur temporär in den USA gewesen sei.

An seinem ersten Amtstag hat US-Präsident Trump per Dekret den nationalen Notstand an der südlichen Grenze zu Mexiko ausgerufen. Dadurch wird ein Einsatz der US-Armee möglich.

Dekret am ersten Tag

Während Trumps erster Amtszeit ist der Supreme Court wegen mehrerer Nachbesetzungen deutlich nach rechts gerückt. Das Oberste Gericht machte bei dem Thema bisher keinen Unterschied in der Frage, ob sich die Eltern legal oder illegal in den USA aufhielten.

Mexiko bereitet sich auf Massenabschiebungen vor

In seiner Antrittsrede hatte Trump angekündigt, "Millionen und Abermillionen" irregulärer Migranten abzuschieben. In einem anderen von ihm am Montag unterzeichneten Dekret verhängte er den Notstand an der Grenze zu Mexiko.