Verteidigungsminister-Treffen: Pistorius will starkes Europa

Oft schon haben sie es sich versprochen, spätestens seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahre 2014, oder seit dem ersten Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2016 - die Verteidigungsminister Europas, die am Montag in Berlin zusammenkamen: Europa muss erwachsen werden, muss auf eigenen Beinen stehen.

Unruhe in Europa nach dem Wahlsieg von Trump

Europa habe Defizite in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Satellitenaufklärung und bei Kommunikationsverbindungen, sagt der Verteidigungsexperte Thomas Wiegold. "Es sind all diese Dinge, die die Europäer zwar auch können, aber von denen sie viel zu wenig haben und zum Teil erst noch entwickeln müssen."

Rüstungsindustrien: Weg von nationalen Egoismen

Auch die Rüstungsindustrien der Europäer sollen zusammenwachsen - man will weg von Einkäufen in den USA, wie beispielsweise dem F-35-Jet oder dem US-Transporthubschrauber Chinook. Das neue Motto: Gemeinsam entwickeln, gemeinsam beschaffen. Das soll für alle preiswerter sein und Unabhängigkeit bringen.

Ein Schritt in diese Richtung ist die Entwicklung eines weitreichenden Waffensystems, an der derzeit Deutschland, Frankreich, Italien und Polen arbeiten. Klar ist aber auch, es ist ein schwerer, langer Weg, tatsächlich von nationalen Egoismen in der Rüstungsindustrie wegzukommen. Eine gemeinsame verzahnte Industrie in Europa steht noch ganz am Anfang.