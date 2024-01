Ungarn-Entscheid: Warum Ursula von der Leyen Ärger droht

Im Dezember hatte die von Ursula von der Leyen geführte EU-Kommission entschieden, trotz anhaltender Kritik an der Rechtsstaatlichkeit Ungarns rund zehn Milliarden Euro bislang eingefrorene EU-Gelder an das Land freizugeben . Abgeordnete des europäischen Parlaments wollen die Freigabe nun juristisch überprüfen lassen.

Das ergibt sich aus dem Entwurf einer Resolution, auf den sich eine wohl breite Mehrheit von Vertretern von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen und Linken am Dienstag in Straßburg geeinigt hat. In dem Text wird der Rechtsausschuss beauftragt, ein mögliches Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzubereiten.