Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach Regierungsangaben in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 73-Jährige sei zwar in guter Verfassung, werde jedoch medizinisch untersucht, teilte sein Büro am Samstag mit. In israelischen Medien hieß es, es gebe keine Gespräche darüber, dass Netanjahu seine Amtsgeschäfte in andere Hände geben müsse.