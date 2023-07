Studienschulden: Biden verkündet neuen Anlauf

43 Millionen Amerikanern sollte ein Teil ihrer Studienschulden erlassen werden - doch der Oberste Gerichtshof machte der US-Regierung einen Strich durch die Rechnung. Präsident Joe Biden will nun einen Alternativplan vorlegen. Diese Maßnahmen sollten so vielen Empfängern von Studiendarlehen wie möglich zugutekommen und "so schnell wie möglich in Kraft treten", kündigte Biden am Freitag in Washington an.