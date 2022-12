Bundestag : Whistleblowerschutzgesetz beschlossen

Der Bundestag hat am Freitag in Berlin ein Gesetz zum besseren Schutz von Hinweisgebern im beruflichen Umfeld beschlossen. Damit will die Regierungskoalition sogenannte Whistleblower, die Rechtsverstöße in einem Unternehmen oder in einer Behörde melden, besser vor Kündigungen oder anderen Repressalien schützen. Dem Gesetz muss der Bundesrat noch zustimmen.