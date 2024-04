Wissing kritisiert Berliner 29-Euro-Ticket

Die Landes-Verkehrsminister brauchen mehr Geld vom Bund, um Fahrpläne für Bus und Bahn aufrechterhalten zu können. Das machten sie bei ihrer Konferenz in Münster deutlich.

Im Hause Wissing ist man offensichtlich wenig begeistert. Der Sprecher des Bundesverkehrsministeriums, Florian Druckenthaner, wirkt am Mittwoch angefasst. Am Dienstag hatte der Berliner Senat bekanntgegeben, dass es ab Juli im Nahverkehr für zwei innerstädtische Tarifzonen das 29-Euro-Ticket wieder einführen wird. Das "konterkariere" alles, sagt Druckenthaler, was man eigentlich mit dem deutschlandweit einheitlichem Ticket für 49 Euro wollte.