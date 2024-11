Kinderarztmangel: Wie ist die Situation?

Die kurze Antwort: Regional höchst unterschiedlich. Während die Versorgung in manchen Gegenden ausreichend ist, beschreiben Eltern in anderen Landkreisen die Situation als dramatisch. Fakt ist: aktuell sind in Deutschland viele Kassensitze für Kinder- und Jugendärzte unbesetzt. In Bayern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind besonders viele Stellen offen.

Die Mitarbeiterin einer Krankenkasse berichtet ZDFheute von verzweifelten Anrufen vieler Eltern aus einer besonders betroffenen Region in Baden-Württemberg, dem Nordschwarzwald - sie erhielten immer wieder Absagen von Kinderarztpraxen, wüssten nicht mehr weiter. Praxen berichten von Eltern, die Fahrstrecken von einer Stunde und mehr in Kauf nehmen müssten, um einen Kinderarzt zu sehen.

Wie reagieren betroffene Eltern?

Viele telefonieren in ihrer Verzweiflung Kinderarztpraxen in einem immer größeren Radius rund um den Wohnort ab - und hoffen, irgendwo unterzukommen. Seit einiger Zeit versuchen Eltern auch durch Petitionen Verbesserungen zu erreichen.

Ein Grund für den Kinderarzt-Mangel sei die zurückgefallene Gesundheitspolitik, "in den letzten 16 Jahren ist nichts geändert worden", so Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP.

Warum gibt es mancherorts einen Kinderarztmangel?

Häufig entsteht ein Mangel dann, wenn einer oder mehrere Kinderärzte in derselben Region in den Ruhestand gehen und keinen Nachfolger für die Praxis finden. Es gibt auch Fälle, in denen Ärzte entschieden haben, nur noch Privatpatienten zu behandeln - zum Beispiel, weil der bürokratische Aufwand für Abrechnungen mit gesetzlichen Krankenkassen zu hoch sei.

Insgesamt ist die Zahl der Kinder- und Jugendärzte laut Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in den letzten Jahren zwar deutlich angestiegen: Zwischen 2014 und 2023 um rund 1.000 Mediziner auf 8.395 Kinderärzte mit Kassenzulassung. Doch immer mehr Ärzte arbeiten laut KBV inzwischen in Teilzeit: "Auch wenn die Anzahl der Ärzte steigt, führt der Trend zur Teilzeittätigkeit zu einem Minus bei den vertragsärztlichen Kapazitäten."

Wie wird sich der Ärztemangel entwickeln?

Ändert sich nichts, könnte die Situation in vielen Regionen in Zukunft noch angespannter werden: Über ein Viertel der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland ist 60 Jahre oder älter und wird in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen.