Anschlagspläne zu Weihnachten: Verdächtiger festgenommen

In Niedersachsen ist ein Mann wegen Hinweisen auf Anschlagspläne in der Weihnachtszeit festgenommen worden.

Er habe "angekündigt, dass er Anschläge im Zusammenspiel von Großveranstaltungen in der Weihnachtszeit offensichtlich ausüben möchte", sagte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag im NDR Niedersachsen. Deshalb sei der Verdächtige "in Präventionsgewahrsam genommen" worden.