Angriff auf jüdischen Studenten:Klein kritisiert Uni-Leitung

Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin hat der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Leitung der Freien Universität (FU) Berlin kritisiert und zum Handeln aufgefordert. Im ZDF Morgenmagazin sagte er:

Ich bin schockiert natürlich über den Vorfall. Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung

Klein: Uni-Leitung hat Diskurs zu lange laufen lassen

Jetzt müsse "alles getan werden", um die Hintergründe aufzuklären. Klein hat wie der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bereits klare und harte Konsequenzen gefordert, etwa den Ausschluss von der Uni.

Allerdings habe ihn der Vorfall nicht überrascht, betonte der Antisemitismus-Beauftragte im ZDF.

Seit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sei eine Atmosphäre an deutschen Hochschulen verbreitet, die Hass und Hetze möglich gemacht habe. Die Leitung der FU Berlin habe die "Diskurse viel zu lange laufen lassen".

Sie haben sicher nicht Antisemitismus begünstigt, aber sie sind nicht eingeschritten, da wo es geboten gewesen wäre. Wenn Hass und Hetze verbreitet wird, wenn Parolen unwidersprochen bleiben, die dazu führen, dass doch Menschenmengen aufgestachelt werden können. Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung

Die Uni-Leitung müsse mit "Mitteln des Ordnungsrechts und auch des Hausrechts" arbeiten. "Hier ist die Universitätsleitung gefordert, endlich tätig zu werden."

Angst unter jüdischen Studierenden

Die Hochschulen stehen seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober teilweise massiv in der Kritik wegen ihres Umgangs mit Antisemitismus. Jüdische Studierende berichteten, dass sie aus Angst teilweise nicht mehr in die Hochschule gingen.

Klein betonte im ZDF, dass Juden in Deutschland in Kollektivhaftung dafür genommen würden, was Israel macht.

Das ist ja absurd. Es sind ja häufig gar nicht israelische Staatsbürger, sondern deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die überhaupt keinen Einfluss darauf haben, was die israelische Regierung macht. Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung

Stark-Watzinger: Unis sind keine rechtsfreien Räume

Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) forderte am Mittwoch alle Universitäten zu konsequentem Einschreiten auf. "Hochschulen sind Orte maximaler Freiheit, aber sie sind keine rechtsfreien Räume", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland:

Diese Gewalt macht fassungslos und zeigt, wohin Israel- und Judenhass führt. Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungsministerin

Solche und ähnliche Vorfälle müssten konsequent geahndet werden: "Für Antisemitismus darf es auch und gerade an deutschen Hochschulen keinen Platz geben."

Student wurde vom Kommilitonen zusammengeschlagen

Ein 30-jähriger jüdischer Student der Freien Universität Berlin war in der Nacht zum Samstag im Bezirk Mitte von einem 23-jährigen Mitstudenten krankenhausreif geschlagen worden. Vorausgegangen war laut Polizei ein Streit zwischen den beiden Studenten. Der 30-Jährige soll in sozialen Netzwerken eine pro-israelische Haltung vertreten haben, der 23-Jährige soll eine pro-palästinensische Einstellung haben.

Der Antisemitismus-Beauftragte forderte im Kampf gegen muslimischen Antisemitismus, dass die Werte in Deutschland proaktiver vermittelt werden müssten.

Wir müssen auf die Leute zugehen. Und tatsächlich dann auch mal Konsequenzen spürbar machen, wenn es eben nicht gelingt. Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung