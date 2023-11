Antisemitische Straftaten in Deutschland nehmen deutlich zu

Die Bundestagsabgeordnete Serap Güler ( CDU ) ruft muslimische Verbände und die Politik auf, mehr zu tun gegen Juden- und Israelfeindlichkeit unter Muslimen in Deutschland. In der "Kölnischen Rundschau" forderte sie außerdem Verschärfungen im Versammlungsrecht nach israelfeindlichen Botschaften bei Demonstrationen am Wochenende. Die Deutsche Islamkonferenz sei weiterhin eine gute Plattform, um Forderungen an die Verbände zu stellen.