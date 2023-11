Lisa Michajlova wurde 1998 als Tochter ukrainischer Kontingentsflüchtlinge in Gelsenkirchen geboren. Sie studiert in Bochum Mathematik und Cognitive Science und ist im Vorstand der Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) aktiv. Sie war viele Jahre Stipendiatin bei der Gerhard C. Starck Stiftung.



Als Tischtennisprofi hat sie in verschiedenen Vereinen (u.a. Schalke 04 und BW Annen) gespielt. Bei der Makkabiade 2022 in Jerusalem gewann sie im Team von Makkabi Deutschland eine Gold- und zwei Silbermedaillen. Zur Zeit des Massakers der Hamas am 7. Oktober war sie für einen halbjährigen Studien- und Sportaufenthalt in Tel Aviv, wo sie einen Profi-Vertrag bei Makkabi Tel Aviv für die erste israelische Tischtennis-Liga unterschrieben hat. Seit ihrer vorzeitigen Rückkehr nach Deutschland lebt Lisa Michajlova in Berlin.