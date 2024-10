Antisemitismus-Streit: Berliner Linke verliert Mitglieder

Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zählt derzeit 21 Mitglieder und ist Teil der Opposition. Bis 2023 regierte die Linke in Berlin in einer Koalition mit SPD und Grünen . Die Vorsitzenden der Linksfraktion, Anne Helm und Tobias Schulze, kündigten in einer ersten Reaktion einen "Dialog" innerhalb der Fraktion an. Dabei solle geklärt werden, wie diese künftig "gemeinsam" den ihr von den Berlinern übertragenen Aufgaben gerecht werden könne. Die Partei plant zudem, ein Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus zu erarbeiten.