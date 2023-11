Wenn private Investoren Arztpraxen kaufen

Für niedergelassene Ärzte hat es Vorteile, wenn Anleger in ihre Praxis investieren, aber tut das den Patienten gut? Minister Lauterbach sagt, der Gier müsse Einhalt geboten werden. 14.08.2023 | 3:24 min

Franz Maier ist Finanzinvestor, spezialisiert auf Zahnarztpraxen in Deutschland. 100 hat er bereits gekauft, es sollen noch mehr werden. Rückendeckung hat Maier von einer milliardenschweren Investmentgesellschaft mit Stammsitz im arabischen Steuerparadies Bahrain.

Maier könnte auch Bäckereien aufkaufen. Aber er hat sich für Zahnarztpraxen entschieden. Maier sagt, er schließt damit eine Lücke in der Versorgung, weil es für viele Praxen keine Nachfolge gibt.

Ein gutes Geschäft ist es aber auch - mit guter Rendite. Arztpraxen sind laut Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mittlerweile ein begehrtes Spekulationsobjekt . Und krisensicher. Denn dahinter stehen Versichertenbeiträge in Milliardenhöhe.

Welche Praxen besonders attraktiv sind

Jeder neunte Arzt hat schon einmal ein Kaufangebot für die eigene Praxis bekommen. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage unter 830 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Anfang 2023 . Demnach gaben 8,5 Prozent der Befragten an, das Angebot auch angenommen zu haben. 25,5 Prozent haben es zwar abgelehnt, hätten aber angenommen, wenn die Bedingungen gestimmt hätten.

Alte und Demente - wenig lukrativ?

Horst Helbig kritisiert diese Entwicklung, nennt sie gefährlich. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde in Regensburg. Zu ihm kommen die Patienten, die seiner Meinung nach zunehmend durchs Behandlungsraster fallen. Sogenannte Schieloperationen bei Kindern seien zum Beispiel wenig lukrativ - und nicht nur die:

Da sind aber auch Patienten mit Behinderungen, da sind demente Patienten, die sehr aufwändig in der Pflege und der Betreuung sind, die in keiner Weise vergütet wird. Die sind natürlich nicht das, worauf sich Finanzinvestoren spezialisieren werden.

Das Problem: In einigen Regionen wird der Markt von nur wenigen beherrscht. Die Augenarztkliniken Sanoptis und Artemis zum Beispiel haben in manchen Regionen in Schleswig-Holstein und Bayern mittlerweile monopolartige Stellungen. Das Bundeskartellamt beobachtet die Situation insgesamt, spricht von "Konzentrationstendenzen".