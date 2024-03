Bahn-Streik vor Gericht: Für Fahrgäste "blanke Zumutung"

Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem weiteren Streik aufgerufen. Schon ab Dienstag früh sollen die Züge im Personenverkehr für 24 Stunden still stehen.

Die Deutsche Bahn will den nächsten Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL juristisch verhindern. "Die Deutsche Bahn (DB) kritisiert das Vorgehen der GDL aufs Schärfste und hat nun Rechtsmittel eingelegt, um den Streik noch zu stoppen", teilte der Konzern am Montag mit.

Einen entsprechenden Eilantrag auf einstweilige Verfügung hat die DB heute Vormittag beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main eingereicht.

"Das Tuch zwischen GDL und Deutscher Bahn", so ZDF-Reporterin Gargosch, sei "sehr rissig." Die Verhandlungen am Montag sind abgeblasen, neue Streiks ab Montagabend angekündigt.

24-Stunden-Streik ab Dienstag im Personenverkehr

Die GDL hatte am Sonntagabend zum nächsten Streik im laufenden Tarifkonflikt mit der Bahn aufgerufen. Im Personenverkehr soll es am Dienstagmorgen ab 2.00 Uhr für 24 Stunden losgehen, im Güterverkehr bereits ab Montagabend um 18.00 Uhr.

Die GDL hatte den Streik deutlich kurzfristiger angekündigt als die vorigen Arbeitskämpfe. Mit solchen sogenannten Wellenstreiks will Gewerkschaftschef Claus Weselsky den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Bahn hatte im laufenden Konflikt schon einmal versucht, einen Arbeitskampf der GDL juristisch zu verhindern, hatte dabei aber in zwei Instanzen keinen Erfolg.

Seit diesem Mittwoch stehen wieder viele Züge still. Die Lokführergewerkschaft GDL will sechs Tage lang streiken. Ist das verhältnismäßig? ZDFheute live ordnet ein.

Ultimatum der GDL am Sonntagabend abgelaufen

Nach zuletzt erneut gescheiterten Verhandlungen hatte der Konzern die Gewerkschaft Ende vergangener Woche zu weiteren Gesprächen aufgerufen . Die GDL knüpfte diese an die Bedingung, dass die Bahn ein neues Angebot vorlegen müsse.

Das Ultimatum der Gewerkschaft an die Führung des Konzerns war am Sonntagabend gerade etwas über zwei Stunden abgelaufen, da kündigte die GDL den neuerlichen Warnstreik an. Die Gewerkschaft kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit bei der Bahn.