Wasserstoff & Co: Bahn sucht klimafreundlichen Diesel-Ersatz

Züge und Loks, die per Oberleitung fahren sind laut Experten die beste Alternative zum umweltschädlichen Diesel.

Alternative Antriebe wie Wasserstoff, Batterie und Pflanzenöl sind demnach erheblich teurer. Darüber hinaus steht vor allem bei Wasserstoff und Pflanzenöl die Ökobilanz in Zweifel.

In Deutschland sind laut der Allianz pro Schiene lediglich 62 Prozent des bundeseigenen Schienennetzes elektrifiziert. Europaweites Vorbild ist die Schweiz , denn dort ist das gesamte Bahnnetz elektrifiziert.

Teure Wasserstoffzüge

Bayern will im Herbst den lang geplanten Testbetrieb von Wasserstoffzügen im Allgäu aufnehmen. Doch gerade die Hightech-Wasserstoffzüge gelten Skeptikern als politische Prestigeprojekte. "Wasserstoff ist die teuerste Lösung und hat einen schlechteren Wirkungsgrad als Diesel", sagt Bahntechnikprofessor Hecht. Die Brennstoffzellen erzeugen nicht nur Wasser und Strom, sondern auch viel Abwärme.

Deshalb sei bei Wasserstofffahrzeugen die Kühlung ein großes Problem. Im Sommer müsse man stark kühlen und brauche auch Strom für die Klimaanlagen zur Kühlung der Fahrgasträume, so der Wissenschaftler.

Der Berliner Professor steht mit seiner Einschätzung nicht alleine: So verglich die TU Dresden 2017 und 2020 in Gutachten für die Bayerische Eisenbahngesellschaft die jeweiligen Vor- und Nachteile alternativer Antriebe. Wasserstoff schnitt dabei schlechter ab als Batterien, auch in Bezug auf die CO2-Bilanz.