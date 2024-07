Deutsche Bahn: Nur etwa jeder zweite Zug im Juni pünktlich

Laut Deutscher Bahn waren mehr als 400 Züge am Tag von den Extremwetterlagen betroffen.

Die Extremwetterlage in der ersten Juni-Hälfte hat uns einen massiven Pünktlichkeits-Dämpfer verpasst.

"Über 400 Fernzüge waren im Durchschnitt pro Tag von externen Einflüssen wie Hangrutschen, Überflutungen und Dammschäden betroffen." Die Flutschäden in gleich mehreren Regionen Deutschlands hätten dem Unternehmen in dem Monat 15 Prozentpunkte Pünktlichkeit gekostet, erklärte eine Bahnsprecherin.

Bahn kämpft seit Jahren mit Zuverlässigkeit

Das waren rund ein Drittel mehr als während der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Die genauen Daten auch zur sogenannten Reisendenpünktlichkeit will die Bahn Mitte des Monats veröffentlichen. Anders als die betriebliche Pünktlichkeit wird dabei ausgewertet, wie groß der Anteil der Reisenden war, die ihr Ziel ohne größere Verzögerungen erreicht haben. Berücksichtigt werden dabei auch Zugausfälle.

Als verspätet gilt ein Fahrgast ab einer Verzögerung von 15 Minuten und ein Zug ab sechs Minuten. Auch ohne Extremwetter kämpft die Bahn seit Jahren mit der Zuverlässigkeit. Grund dafür ist die an vielen Stellen überalterte und überlastete Infrastruktur. Zahlreiche Baustellen bremsen den Verkehr auf der Schiene regelmäßig aus und führen zu Verspätungen. Bis 2030 will die Bahn 40 Strecken sanieren, die monatelang komplett gesperrt werden.

Die Folgen der FDP-Sparpolitik machen sich schon jetzt an vielen Stellen bemerkbar, unter anderem beim maroden Schienennetz. Dabei sollte das ausgebaut werden.

Monopolkommission fordert mehr Fokus auf Kundenzufriedenheit

Verspätungen auch bei EM bemerkbar

Die Verspätungen und der Zustand der Bahn machte sich auch während der Fußball-Europameisterschaft bemerkbar - sogar im Ausland. Zur angeblichen deutschen Effizienz schrieb ein Reporter der "New York Times" nach den ersten EM-Tagen:

Reporter der "New York Times"

Vergessen Sie alles, was Sie meinten zu wissen.

Auch die englische "Daily Mail" berichtete von "entsetzlichen Szenen", als tausende Fans nach der Partie England gegen Serbien am frühen Morgen stundenlang auf Trambahnen warten mussten. Vonseiten der Bahn heißt es, dass es immer wieder Störungen auf Hauptachsen des Schienenverkehrs gegeben habe.

Zugleich wurde darauf verwiesen, dass in der Woche drei Millionen Reisende mit IC- und ICE-Zügen quer durch die Republik unterwegs waren. "So viel Bahn wie bei der EM in Deutschland gab es noch nie bei einem internationalen Fußballturnier", hieß es.