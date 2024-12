Breitscheidplatz: Gedenken an Berliner Terroropfer

"Wir tragen das Geschehene in uns" - Berlin gedenkt der Opfer vom Breitscheidplatz-Anschlag.

Acht Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz haben Angehörige und Politiker an die Opfer erinnert.

"Dieser Tag mahnt uns. Terror und Brutalität, in wessen Namen auch immer, darf nicht die Macht über uns haben, auch die Angst nicht, um die es dabei geht und die alle Freiheit zerstört", mahnte Bischof Christian Stäblein bei einer Andacht in der Gedächtniskirche nahe dem Kurfürstendamm laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript.

Angehörige erinnern an bis heute andauerndes Leid

Die Sprecherin der Betroffenen von 2016, Astrid Passin, rief vor rund 200 Menschen in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche das bis heute andauernde Leid der Angehörigen in Erinnerung:

Passin sprach von einem "inneren und äußeren Kampf". Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Berlin, Michael Roden, sagte: "Wir tragen das Geschehene in uns." Schausteller hätten im Dezember 2016 zu den Ersthelfern gezählt und den Opfern so gut es ging geholfen. Es grenze an ein Wunder, dass kein Schausteller selbst bei dem Attentat ums Leben gekommen sei.