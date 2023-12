Maßnahmen im Check: So sicher sind die Weihnachtsmärkte

Mehr als zwei Millionen Besucher kamen im letzten Jahr zu dem Weihnachtsmarkt mit rund 80 Ständen am Rathaus in Hamburg . Die Polizei und das zuständige Bezirksamt Mitte haben in diesem Jahr nurvorgenommen. Die Behörden sehen "eine abstrakte Gefährdungslage, eine konkrete Gefährdung für Weihnachtsmärkte in Hamburg gibt es derzeit nicht". Trotzdem wird nicht nur auf diesem Weihnachtsmarkt die Sicherheitslage ständig neu bewertet. Als Vorsichtsmaßnahme wurden an anderen Weihnachtsmärkten am vergangenen Wochenendeaufgestellt. Diese Blockaden sind allerdings nur ein Teil der allgemeinen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten. Dazu zählen auchdie für Ordnung innerhalb des Veranstaltungsraumes und der Öffnungszeiten sorgen sollen. Hamburgs Polizei zeigt sowohl in Uniform Präsenz, ist aber auch im Einsatz gegen Taschendiebe zivil unterwegs.