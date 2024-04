Wagenknechts BSW: Angebote von links und rechts

Zuerst hielt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ( Linke ) in der FAS eine Koalition seiner Partei mit CDU und BSW für vorstellbar. Jetzt lehnt auch CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt ein Bündnis mit BSW nicht ab : "Ausschließen tue ich gar nichts", sagte er im ZDF in der Sendung " Markus Lanz ". BSW sei zwar in Thüringen noch eine "black box", so Voigt. Deren Spitzenkandidatin Katja Wolf, Oberbürgermeisterin von Eisenach und frühere Linken-Politikerin, sei aber "relativ vernünftig".