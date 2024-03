Bündnis Sahra Wagenknecht: Eine Alternative zur AfD?

Bereits in wenigen Wochen will sich das BSW zum ersten Mal einer Wahl stellen, im Juni bei den Europawahlen und im Herbst bei den Landtagswahlen in Sachsen Thüringen und Brandenburg . Trotz aller Gemeinsamkeiten: Wagenknecht will sich zwar um die Wähler der AfD bemühen, hat aber eine Zusammenarbeit mit der AfD von Björn Höcke in Thüringen explizit ausgeschlossen.