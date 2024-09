Hubertus Heil in der Kritik: Wie teuer wird das Bürgergeld?

Das Bundesarbeitsministerium rechnet mit höheren Kosten für das Bürgergeld im Jahr 2025 als offiziell im Bundeshaushalt veranschlagt. "Die Summe ist wahnsinnig volatil", so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese.

Ministerium: Kommunen übernehmen Teil der Kosten

Das Arbeitsressort argumentiert, das Bürgergeld und auch, mit viel Geld sich die Bundesregierung an den Kosten für Unterkunft beteiligt, seien auf Basis von Annahmen der Regierung vom Frühjahr kalkuliert worden. Der Haushaltsentwurf generell basiere auf den Annahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion zum wirtschaftlichen Wachstum. Erwartete Auswirkungen der Wachstumsinitiative der Regierung seien berücksichtigt.

