Nullrunde: Warum das Bürgergeld nicht erhöht wird

Die mehr als fünf Millionen Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld müssen im nächsten Jahr mit einer Nullrunde auskommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gab eine entsprechende Rechtsverordnung in die formelle Abstimmung der Bundesregierung . Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum wird das Bürgergeld nächstes Jahr nicht erhöht?

Rund 2,7 Millionen Deutsche haben keinen Job. Es fehlen nicht nur Fachkräfte, auch in der Reinigung werden Menschen gesucht. Welchen Einfluss haben Bürgergeld und geringe Löhne?

Fachleute wie Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hatten schon im Januar festgestellt, dass es 2025 eine Nullrunde geben dürfte - wegen besagtem Anpassungsmechanismus. In zwei Schritten wird die Inflation erst der Vorjahre und dann des jüngsten erfassten Quartals in die neuen Regelsätze einberechnet.

Hat Heil dem Druck der FDP nachgegeben?

Trotzdem reklamiert die FDP den Schritt zur Nullrunde für sich: "Wer arbeiten geht, muss stets deutlich mehr in der Tasche haben, als jemand, der vom Geld der Steuerzahler lebt", sagt FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. "Dass der Arbeitsminister nun unserer Forderung nachkommt, die Bezüge zum kommenden Jahr nicht zu erhöhen, ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung."

