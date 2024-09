Deutscher Bundestag: 75 Jahre Neustart für die Demokratie

Sowohl Bundestag als auch Bundesrat kamen am 7. September 1949 zu ihren ersten konstituierenden Sitzungen zusammen. 75 Jahre - das will gefeiert werden.



Der Bundestag hat seinen "Tag der Ein- und Ausblicke", wie er den jährlichen Tag der offenen Tür nennt, ganz ins Zeichen seines Jubiläums stellen. Am kommenden Dienstag soll es vor Beginn der Haushaltsdebatte im Plenarsaal eine Gedenkveranstaltung zur Konstituierung des Parlaments vor 75 Jahren geben.



Und der Bundesrat kehrt an diesem Samstag für einen Festakt an seine alte Bonner Wirkungsstätte zurück. Daran teilnehmen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Amt in diesen Tagen auch 75 Jahre alt wird. Am 12. September 1949 wählte die Bundesversammlung Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten. (Quelle: dpa)