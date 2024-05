75 Jahre Bundesrepublik Deutschland: "Demokratie feiern"

… ist seit 2020 Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bonn. Er forschte und lehrte unter anderem in London, Wien und Dresden. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die "Nachgeschichte" des Nationalsozialismus sowie die Gründung und Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. Über die Herausforderungen für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland hat Kießling gemeinsam mit dem Erlanger Straf- und Völkerrechtsprofessor Christoph Safferling zuletzt das Buch "Der Streitfall" veröffentlicht.