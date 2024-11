Bundestag beschließt Resolution gegen Antisemitismus

Auch die AfD-Fraktion schloss sich an, während die Gruppe des BSW dagegen stimmte. Die Linke enthielt sich. Die an dem Papier beteiligten Fraktionen hatten seit dem Angriff am 7. Oktober 2023 über den Entwurf diskutiert, Kritik kam bis zuletzt von den Grünen. Die Resolution ist zwar nicht rechtsverbindlich, dürfte aber dennoch politische Wirkung entfalten.

Lücken im Strafrecht schließen

Von Notz: Antisemitismus "geht nach links"

Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle betonte, die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in Deutschland könne nicht getrennt werden vom Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese lobte das "gemeinsame Zeichen" der Fraktionen "in nicht einfachen, herausfordernden Zeiten".

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, die Resolution sei "in schwierigen politischen Zeiten ein Signal, dass Antisemitismus in Deutschland nicht einfach hingenommen werden darf". Dafür sei er dankbar. Doch auf den Beschluss müsse konkretes staatliches Handeln folgen, "andernfalls verhallt dieses Signal in der Weite des politischen Raums".