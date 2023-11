Bärbel Bas: Bereites Bündnis gegen Antisemitismus

Das Ausmaß des Antisemitismus in Deutschland ist nach Ansicht von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in den vergangenen Jahren unterschätzt worden.

Was gerade auf Deutschlands Straßen los sei, mache ihr "richtig Sorge", sagte Bas in der "Bild am Sonntag". "Wir haben den Antisemitismus bei uns im Land viel zu lange unterschätzt. Auch in der Mitte unserer Gesellschaft gab es schon immer Ressentiments. Jetzt bricht sich der Antisemitismus hemmungslos Bahn. Und zwar von Rechten, von Linken, von Zugewanderten."