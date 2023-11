Scholz: "Wir dulden Antisemitismus nicht"

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat Deutschland der Novemberpogrome von 1938 gedacht. Im Bundestag: eine Debatte über den Schutz jüdischen Lebens ‎im Land. 09.11.2023 | 3:01 min

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Parteien im Bundestag haben sich für ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus ausgesprochen. Scholz bezeichnete antisemitische Vorfälle in der Rede zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht in der Berliner Synagoge Beth Zion als eine Schande für Deutschland.

Scholz: Antisemitismus vergiftet Gesellschaft

Im dritten Quartal diesen Jahres wurden deutschlandweit 540 antisemitisch motivierte Straftaten registriert. Die Straftaten häuften sich bereits vor dem Hamas-Angriff auf Israel. Ein grundlegendes Problem in Deutschland?

Kanzler verspricht Schutz jüdischer Einrichtungen

Bundespräsident Steinmeier hat sich kritisch gegenüber den antisemitischen Vorfällen in Deutschland geäußert. Er fordert arabisch- und palästinensisch-stämmige Bürger auf, sich davon zu distanzieren.

Schuster warnt vor Angst und Verunsicherung bei Juden

Bei der Gedenkveranstaltung in der Berliner Synagoge Beth Zion warnte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, vor neuer Angst und Verunsicherung bei Jüdinnen und Juden in Deutschland. Er erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder, sagte er. Der Zentralratspräsident zog eine Linie von den Gewaltakten der Nationalsozialisten im November 1938 zu heutigen Angriffen, die seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober deutlich zugenommen haben.