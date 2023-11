Berliner Jüdin: "Frage der Zeit, bis ich Deutschland verlasse"

Es ist derzeit schwer, deutsche Juden vor die Kamera zu bekommen. Viele haben Angst, erkannt und verfolgt zu werden. Sana Kisilis hat auch Furcht, will aber bewusst Gesicht zeigen in diesen Tagen, in denen eine Welle des Antisemitismus über das Land schwappt. Die 30-jährige Berlinerin erzählt, was sich für sie und die meisten Juden in Deutschland seit dem 7. Oktober verändert hat.