Schuster: Jüdisches Leben in Deutschland ist massiv bedroht

Die Terror-Attacke der Hamas hat das jüdische Leben in Deutschland verändert, sagt Zentralratspräsident Schuster. Antisemitismus sei in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Quelle: imago/Emmanuele Contini

Nach Ansicht des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist das jüdische Leben seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel massiv bedroht.

Der 7. Oktober 2023 sei "das Pogrom unserer Zeit, der blutigste Tag für Jüdinnen und Juden seit der Shoah", schrieb er in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" zum 85. Jahrestag der Nazi-Pogrome vom 9. November 1938.

Schuster: "Das ist psychischer Terror"

Die Angst sei tief verankert in den historischen Pogromerfahrungen. Jüdische Eltern hätten Angst, ihre Kinder zur Schule zu schicken , geschweige denn zum Sport, so Schuster weiter:

Ja, die jüdischen Einrichtungen sind geschützt, und die sichtbare Präsenz der Behörden strahlt Sicherheit aus, aber die Wahrheit ist, dass die Verunsicherung und die Angst bei all dem Hass auf den Straßen und vor allem im Netz so schnell nicht gebändigt werden kann. Das ist psychischer Terror. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden

Wer die Bilder arabischer Jugendlicher sehe, die sich Adolf Hitler zurückwünschten und "vergast die Juden" riefen, komme nicht umhin, Parallelen zu entdecken zwischen dem Denken Rechtsradikaler, die eine aktive Erinnerungskultur ablehnten, und der Einstellung islamistischer Fanatiker, die Israel auslöschen und alle Juden vernichten wollten.

Schuster: Antisemitismus bis in Mitte der Gesellschaft vorgedrungen

Schuster kritisierte in seinem Beitrag rechte, linke und muslimische Kreise. Von links gebe es eine "Dämonisierung Israels als westlicher kolonialer Staat", und laut aktuellen Umfragen seien fast 80 Prozent der AfD-Anhänger der Meinung, Deutschland habe keine besondere Verantwortung für Israel.

Außerdem glaubten 20 Prozent der befragten AfD-Anhänger, dass Juden die eigentlichen Herrscher der Welt seien. Darüber liege nur die Gruppe des muslimischen Milieus, aus dem 26 Prozent dieser Aussage zustimmten.

Antisemitismus sei "keine Sache der Ränder unserer Gesellschaft, egal wie sehr wir das hofften", fügte Schuster hinzu:

Für Judenhass und Israelfeindlichkeit sind breite Gruppen empfänglich, und das ist es, was mir große Sorgen bereitet. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden

Schuster sagte weiter: "Hinter vorgehaltener Hand ist Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Kulturinstitutionen und Kulturschaffende, woke Individualisten, die sonst ihre Moral locker auf der Zunge tragen, sind im besten Fall abgetaucht."

Migrationsdebatte: Schuster warnt vor falscher Zurückhaltung

Auch viele Medien seien "abgehoben bemüht um falsche Neutralität" und mit der Situation überfordert, kritisierte der Zentralratspräsident weiter: "Wer konnte schon wissen, dass die Hamas keine seriöse Quelle ist?" Und jetzt werde philosophiert, wie weit Israel gehen dürfe in seiner Selbstverteidigung: "Und natürlich wird die einzige Demokratie im Nahen Osten doch auch noch permanent darauf hingewiesen, dass man sich an das Völkerrecht zu halten habe."

Schuster warnte auch vor falscher Zurückhaltung in der Migrationsdebatte. Aus Angst vor einem Schub für den Rechtspopulismus dürfe man sich der Realität nicht verweigern: "Nicht alle gesellschaftlichen Konflikte, die durch Migration erzeugt werden, haben etwas mit Diskriminierung oder Rassismus zu tun. Sie zu verleugnen, wäre der wahre Affront auch gegenüber dem Großteil der friedlichen in Deutschland lebenden Muslime."