Paus verurteilt "antisemitische Hetze" auf deutschen Straßen

Aus diesem Grund sei das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Antisemitismus zentraler Kern ihrer Demokratiearbeit, so Paus. Mehr als 15 Millionen Euro gingen in diesem Jahr in die Prävention von Antisemitismus. "Dazu zählen auch ausdrücklich solche, die Antisemitismus in muslimischen Gemeinden zum Inhalt haben."