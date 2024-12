Druckereien und Kommunen vor Bundestagswahl unter Zeitdruck

Aus dem riesigen Drucker kommt alle paar Minuten das Gesicht eines freundlich lächelnden Wahlkandidaten aus dem Vogtland. Er wird bald von Laternenpfählen in seiner Heimat strahlen. Wahlkampf.

In der Saarbrücker Druckerei Braun und Klein machen sie deshalb seit vier Wochen Nachtschichten. Die frühe Bundestagswahl stellt Geschäftsführer Gerhard Klein vor große Herausforderungen.

SPD, Grüne und Union stellen ihre Wahlprogramme für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar vor. Einige Inhalte sind bereits bekannt – was steckt drin in den Programmen?

Riesendruck bei Druckbetrieben

Kein Lieferant in Deutschland wäre dazu allein im Stande.

Die größte Herausforderung: die Logistik. Das Plakat muss zur Laterne, wo es einmal hängen soll. Die kann in Sachsen NRW oder Schleswig-Holstein sein.

Paketdienste und Speditionen ausgelastet

Viele Speditionen schließen bereits am Freitag, wegen der Feiertage. Klein macht Verluste durch die vorgezogene Wahl:

Wir hätten in jedem Fall ein größeres Volumen gehabt, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten.

Die Wahlleiter in den Kommunen beginnen mit den Vorbereitungen für die Bundestagswahl. Wahlhelfer müssen gefunden, Stimmzettel gedruckt und Wahlbenachrichtigungen verschickt werden.

Tausende Wahlhelfer fehlen

Auch in den Kommunen bereitet die Wahl Kopfzerbrechen. Im Bürgeramt Mitte in Saarbrücken haben sie alle Azubis, Amtsanwärter und Mitarbeiter aus den umliegenden Bezirken einbestellt, um die Wahlbüros vorzubereiten.

Heute packen sie Pappschilder in große Mappen - Wahlbüro-Nummer, Pfeile, Hinweisschilder. Jeder Wahlleiter soll damit sein Wahlbüro ausstatten. Auch Urnen und Wahlkabinen müssen noch fertig gemacht werden. Das ist erst der Anfang.

Skiferien und Karneval statt Wahllokal

Sascha Grimm, Verwaltungsdezernent in Saarbrücken

Und das zu einem Termin, an dem wir Winterferien haben und auch noch die Faschingssession läuft.

Am 23. Februar sind im Saarland viele Sporthallen und Gemeindesäle für Karnevalssitzungen ausgebucht, die sonst immer als Wahlbüros dienten. Außerdem werden viele am Wahlsonntag eher auf den Skipisten als im Wahllokal sein. Grimm rechnet mit einem großen Interesse an Briefwahlen. Das ist die nächste Herausforderung.