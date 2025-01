Wahlkampf: Elon Musk nennt Habeck auf X "Volksverräter"

Trotz zunehmender Kritik an der Einmischung des US-Milliardärs Elon Musk in die deutsche Politik bleiben die FDP und die Grünen seiner Plattform X vorerst treu. "Wir müssen als demokratische Partei dort sein, wo die Debatte stattfindet", sagte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Dazu gehört auch X mit Millionen von Nutzern in Deutschland."

Die Grünen wollen zumindest vorerst auf X bleiben. "Gerade in den nächsten Wochen ist es wichtig, Plattformen wie X nicht den Populisten zu überlassen und dort seriöse Angebote, faktenbasierte Inhalte und eine respektvolle Ansprache der Menschen stattfinden zu lassen", zitierten die Zeitungen einen Sprecher der Partei. Soziale Medien seien für die Grünen fester Bestandteil der politischen Kommunikation und spielten im Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle. Musk hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt auf X abfällig über deutsche Spitzenpolitiker geäußert. Dort sowie auch in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag" gab er zudem eine Wahlempfehlung für die AfD ab.