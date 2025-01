Bundestagswahl 2025: Wahlkampf startet in heiße Phase

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) will bei einem Wahlsieg wieder für höhere Hürden bei der Einbürgerung sorgen. Die von der Ampel-Regierung beschlossenen Erleichterungen schafften "einfach zu viele Probleme in Deutschland, und deshalb müssen wir das sehr schnell wieder ändern", sagte Merz im Interview der "Welt am Sonntag". Im vergangenen Sommer war die von der Ampel-Koalition beschlossene Änderung im Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft getreten. Demnach ist eine Einbürgerung nun schon nach fünf, in Fällen von besonders guter Integrationsleistung sogar schon nach drei Jahren möglich. Zuvor lag die Grenze noch bei acht Jahren. Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten für eine doppelte Staatsbürgerschaft deutlich ausgeweitet.