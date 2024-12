Nachdem Noch-Kanzler Olaf Scholz SPD ) seinen Finanzminister Christian Lindner FDP ) im Streit um den Bundeshaushalt entlassen hat und die Ampel-Koalition zerbrach, hat sich der Bundestag auf vorgezogene Neuwahlen am 23. Februar 2025 geeinigt. Ursprünglich war die Bundestagswahl für den 28. September 2025 geplant. Ein Überblick über die Kanzlerkandidaten der Parteien:

Olaf Scholz (SPD)

Nach einer kontroversen Debatte hat der SPD-Vorstand Olaf Scholz am 25. November einstimmig zum Kanzlerkandidaten gewählt. Die Partei hatte zuvor öffentlich darüber diskutiert, ob der Umfragen zufolge deutlich beliebtere Verteidigungsminister Boris Pistorius statt Scholz kandidieren solle. Pistorius hatte kurz zuvor seine Kandidatur abgelehnt.

Der 66-jährige Olaf Scholz wuchs in Osnabrück und später in Hamburg auf, wo er Jura studierte. Sieben Jahre war Scholz Erster Bürgermeister von Hamburg und anschließend Finanzminister und Vizekanzler in der Regierung unter Angela Merkel (CDU). Seit Dezember 2021 ist er Bundeskanzler.