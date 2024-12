Kleinparteien: Unterschriften für Wahlteilnahme weiter nötig

Noch etwa ein Monat - so viel Zeit bleibt Kleinparteien, um ausreichend Unterschriften für die Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl einzusammeln.

Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht

Vorgabe soll stabile Mehrheitsverhältnisse ermöglichen

Vielmehr sei es legitim, verschiedene politische Positionen zu einem gewissen Grad zusammenzufassen - und zwar auch in einer Vorauswahl, die ein Mindestmaß an demokratischem Rückhalt einer Partei in der Bevölkerung dokumentiert.

Enger Zeitplan für Kleinparteien kaum zu bewältigen

Mit Blick auf den 23. Februar hat die ÖDP - wie viele Kleinparteien - erhebliche Zweifel, ob sie überhaupt in allen Bundesländern an der Bundestagswahl teilnehmen kann. Die Unterschriftensammlung verbunden mit den anderen Fristen im Bundeswahlgesetz - das sei in so kurzer Zeit kaum zu stemmen.