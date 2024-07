"Compact"-Aus: Rechtsextremisten umgehen Sommerfest-Verbot

Eigentlich wollte das rechtsextreme Magazin "Compact" am Samstag in Sachsen-Anhalt feiern, auf dem Rittergut des früheren AfD-Politikers André Poggenburg. Aus dem Sommerfest vor historischer Kulisse wurde allerdings nichts: Mit dem Verbot des Magazins wurden die Feierlichkeiten untersagt, auch ein ersatzweise geplantes "Sommerfest der Interessengemeinschaft Aufbruch Deutschland" am gleichen Ort wurde von der Polizeiinspektion Halle (Saale) verboten.

Rechtsextremisten weichen nach Gera aus

Die Polizei setzte das Verbot am Rittergut in Stößen im Burgenlandkreis am Samstag durch. 63 Personen seien angereist und wieder zurückgeschickt worden, sagte ein Polizeisprecher ZDFheute. Der Einsatz sei ruhig verlaufen, es seien keine Straftaten bekannt geworden. Der Veranstalter habe sich an das Verbot gehalten, das Sommerfest "fand an der vorgesehenen Örtlichkeit nicht statt".