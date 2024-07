"Compact"-Magazin: Dokument gibt Einblick in Verbots-Gründe

Frontal berichtete mehrfach über Jürgen Elsässer und die Rolle seines Magazins Compact für russische Propagandazwecke. Am Dienstag hat das Innenministerium Compact verboten.

"Nur für den internen Dienstgebrauch" steht es auf der 79 Seiten umfassenden Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums. Seit das Dokument durch einen Medienaktivisten in Umlauf gebracht wurde, ist ein genauer Einblick in die Gründe für das Verbot des rechtsextremen Magazins möglich.

Revolutionsrhetorik und Mordphantasien

Außerdem gibt die Verbotsverfügung neue Details über die Vernetzung mit rechtsextremistischen Organisationen und Einblick in antisemitische Verschwörungsideologien der Macher des Magazins sowie das Propagieren des "Großen Austauschs" preis: "Die Globalisten betreiben einen planmäßigen Volksaustausch. Hauptangriffsziel ist Deutschland.", zitiert die Verbotsverfügung aus einer Compact-Ausgabe.

Zentrales Ziel von Compact sei laut Verbotsverfügung "der Erhalt des deutschen Volkes" und der Sturz des Regimes - dafür finden sich mehrere Belege wie zuletzt im Sommer 2023 auf einer Compact-Spendengala. Widerstands- und Revolutionsrhetorik münden aber auch in konkreten Mordphantasien einzelner. Analysiert werden die Inhalte der Leserbriefe und die Online-Kommentare in denen "mitunter indirekt zum Mord an führenden deutschen Politikern und damit Repräsentanten der demokratischen Ordnung aufgerufen" wird.