Spahn verteidigt milliardenteuren Maskenkauf

Doch am Mittwochabend muss sich Spahn vor dem Haushaltsausschuss des Bundestags erklären. Es geht um den Kauf von Masken zu Beginn der Pandemie . Spahns Ministerium hat seinerzeit Masken zu festen Preisen gekauft, ohne weitere Verhandlungen. Vielfach verweigerte sein Haus die Bezahlung, machte unter anderem Qualitätsmängel geltend.

Darum geht's: 2,3 Milliarden Euro

Spahn verteidigt den Kauf von Masken. Und auch die Art und Weise, wie die Deals seinerzeit zustande gekommen sind. Natürlich habe man "in großer Eile" Masken gekauft, aber:

Damals hätten unter anderem Klinikdirektoren bei ihm angerufen. Sie hätten Masken gebraucht - sofort, nicht erst nächste Woche. Natürlich habe man also unter großem Zeitdruck Masken gekauft. Auch auf Vorrat.

Der Bund ist wegen der Beschaffung von Masken zu Festpreisen in der Corona-Frühphase einem Milliardenrisiko ausgesetzt. Es gab mehrere Rechtsstreits - etwa 100 Klagen laufen noch.

Beschaffung in der Corona-Zeit

Spahn: Verfahren "nicht perfekt"

Das ist die Kritik an Spahns Ministerium

Grünen-Politikerin Paula Pichotta kritisiert, Spahns Ministerium habe die Maskenkäufe gar nicht dokumentiert. Es sei nicht klar gewesen, wer was bestellt und wer darüber entschieden habe.

Das darf auch in der Krise nicht passieren. Wenn ich Milliarden ausgebe, muss ich nachweisen können, warum ich die ausgebe und das ist nicht passiert.

Bundestag debattiert Maskenkäufe

Die Grünen erhöhen in der Maskenbeschaffung den Druck auf den ehemaligen Gesundheitsminister. Das dürfte auch eine Retourkutsche sein. Denn Spahn hat sich gerade erst für einen Untersuchungsausschuss gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) wegen des Atomausstiegs eingesetzt.

Die Frage der Grünen, wer wann was bestellt hat und zu welchen Konditionen, will Spahn nicht beantworten. "Sehen Sie mir nach, ich bin nicht mehr im Ministerium. Im Detail kann ich zu den Verfahren nichts sagen", so Spahn.