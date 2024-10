Ist eine Reform der Erbschaftssteuer möglich?

Gut 100 Jahre gab es in Deutschland eine Vermögensteuer, die dem Staat damals Milliarden in die Haushaltskasse spülte. Doch 1997 wurde sie plötzlich "ausgesetzt". Wie kam es dazu?

Es fehlt Geld in Deutschland: Laut Finanzminister Christian Lindner wird das Loch im Haushalt in den nächsten Jahren eher größer als kleiner. Gleichzeitig sind Vermögen sehr ungleich verteilt: Die oberen zehn Prozent der Bevölkerung besitzen fast 60 Prozent des Gesamtvermögens. Die unteren 40 Prozent haben dagegen gar kein Vermögen oder sogar Schulden.

In dieser Debatte wird immer wieder auch eine gerechtere Gestaltung der Erbschafts- und Schenkungssteuer diskutiert. Die SPD forderte nach ihrer Klausurtagung Mitte Oktober "eine gerechte Erbschaftssteuer", CDU-Politiker Mathias Middelberg sprach in einem ZDF-Interview von einer Erbschaftssteuer, "die ordentlich zupackt".

Auch Dr. Andrä Gärber, Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, sieht in einer Reform dieser Steuer einen Schlüssel zur Verringerung der Vermögenskonzentration und zur Stärkung der Staatsfinanzen. Doch wie könnte eine solche Reform aussehen?

Erbschaftssteuer: Das "Betroffenheitsparadoxon" auflösen

So wie die Vermögensverteilung ist, sind sie davon aber überhaupt nicht betroffen.

Schätzungen zufolge werden in Deutschland pro Jahr 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Als Grundsatz gilt dabei: Je enger verwandt, desto höher der Freibetrag. Steuerfrei sind demnach:Auch das Haus, in dem der oder die Verstorbene gewohnt hat, kann steuerfrei geerbt werden:Werden diese Freibeträge überschritten sind je nach Höhe des Erbes oder der Schenkung zwischen sieben und 30 Prozent Steuern fällig.

Eine Erhöhung der Freibeträge: Es solle "ein lebenslanger Freibetrag" von mindestens einer Million Euro eingeführt werden, "damit den Leuten auch klar wird: oh, wir sind überhaupt nicht betroffen". Die Zusammenlegung von Erbschafts- und Schenkungssteuer zu einer einzigen lebenslangen Transfersteuer würde das System außerdem transparenter und verständlicher machen.

Die gestiegenen Immobilienpreise führen zu hohen Erbschaftssteuern. Nicht jeder Erbende kann sich das leisten. Und so steigen im Nachgang die Mietkosten für die Hausbewohner.

Reform der Besteuerung großer Vermögen

Interessengruppen wie die Stiftung Familienunternehmen und Politik widersprechen diesem Vorschlag deutlich: Die Erbschaftsteuer gehe "in Familienunternehmen an die Substanz". Vermögen müsse in den Betrieben bleiben, um Arbeitsplätze und künftiges Wachstum zu finanzieren.