Das Erbe für den guten Zweck spenden - wichtige Fragen

In Deutschland wird immer mehr Geld vererbt, 2023 stieg die Summe des weitergegebenen Geldes auf ein Rekordhoch . Dabei profitieren nicht nur Privatpersonen, sondern auch gemeinnützige Organisationen und Kirchen von Nachlässen. Zuletzt verdreifachte sich die Summe, die sie aus Nachlässen erhielten.

Wie viel Geld wird in Deutschland vererbt?

Das Statistische Bundesamt meldete vor Kurzem einen neuen Rekord. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 121,5 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt - mehr als jemals zuvor. Und das sind nur jene Vermögensübertragungen, die von den Finanzämtern erfasst wurden, weil dafür Steuern anfielen.

Die meisten Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen liegen innerhalb der Freibeträge. So können Ehepartner 500.000 und Kinder 400.000 Euro steuerfrei als Erbe erhalten.

Im Erbrecht hat sich vieles geändert. Immobilien werden etwa an den Marktwert angepasst. Doch was passiert, wenn das Testament verschwindet? Was man beim Vererben beachten sollte.

04.12.2023 | 6:02 min