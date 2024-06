Esken kritisiert Lindners Sparkurs als "historischen Fehler"

SPD-Chefin Esken warnt Finanzminister Lindner vor "historischem Fehler" beim Haushalt. (Archivbild) Quelle: dpa

Christian Lindner begeht einen historischen Fehler, wenn er weiter an seinem rigiden Sparkurs festhält, der unser Land lähmt. SPD-Chefin Saskia Esken

Lindner verteidigt sich gegen Vorwürfe

Lindner verlangt deutliche Kürzungen in den Budgets mehrerer Ministerien und lehnt Forderungen der Koalitionspartner nach einer Lockerung der Schuldenbremse strikt ab. Er fordert vor allem Einsparungen bei den Sozialausgaben.

Lindner verteidigte sich gegen Äußerungen Eskens im "Tagesspiegel", er wolle den Sozialstaat in Frage stellen. "Mir wird in der Haushaltsdebatte (wieder) vorgeworfen, ich stellte den Sozialstaat in Frage", schrieb Lindner im Onlinedienst X. "Nein - ich stelle die Ausweitung des Sozialstaats in Frage."

Seit 2022 beschlossene Ausweitungen von Sozialleistungen kosteten den Steuerzahler jährlich 13 Milliarden Euro, fügte er hinzu. "Das müssen wir bremsen, solange wir kein Wachstum haben ."

SPD-Chefin Esken fordert massive Investitionen

Esken forderte in der "Süddeutschen Zeitung" hingegen massive Investitionen in "Infrastruktur, in Bildung, den Wohnungsbau und natürlich den Klimaschutz". Erst kürzlich habe auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, Milliarden-Investitionen in genau diesen Bereichen gefordert.

Die Verhandlungen in der Bundesregierung über den Staatshaushalt für das kommende Jahr gehen in die entscheidende Phase. Das Bundeskabinett will den Etatplan am 3. Juli verabschieden.

