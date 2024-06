Europawahl: SPD leckt Wunden nach schlechtem Ergebnis

Die SPD ist gefangen in der Regierungsampel , denn natürlich ist es in der Opposition einfacher, dem Wahlvolk Versprechungen zu machen. In der Regierung , dazu auch noch mit Koalitionspartnern, denen auch nicht die Gunst des Wahlvolkes zu Füßen liegt, ist es ausgeschlossen, nur SPD-Vorstellungen von guter Politik, von gutem Regierungshandeln durchzusetzen.