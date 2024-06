Appell nach Europawahl: Medienbildung schon in Grundschule

"Das spricht einfach viele junge Menschen an, sie suchen irgendwie eine Veränderung, weil es vielen jungen Menschen schlecht geht", so Louisa Basner (SPD), Generalsekretärin Bundesschülerkonferenz.

Bei den Jung- und Erstwählern konnte die AfD bei der Europawahl starke Zugewinne verbuchen. Was treibt Menschen zwischen 16 und 24 Jahren dazu, bei der Partei ihr Kreuz zu machen? Louisa Basner, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, nennt neben der starken AfD-Präsenz in den sozialen Medien weitere Gründe.

Im ZDF-Morgenmagazin nimmt sie Stellung zum Wahlerfolg der AfD in der jungen Zielgruppe. Sie erklärt, warum der Klimaschutz nicht mehr das wichtigste Thema für die Wahlentscheidung gewesen ist und appelliert deutlich an die Schulen

Warum haben die Grünen so viel verloren, obwohl sie bei der letzten EU-Wahl 2019 noch so erfolgreich waren?

Eine große Zahl an jungen Menschen habe sich in dieser Zeit mit ihrer mentalen Gesundheit auseinandersetzen müssen. Und so sei es dazu gekommen, dass sie ihre Meinung zu "ganz vielen Dingen" geändert hätten.

In allen Landkreisen, in allen Städten in Sachsen hat die AfD die meisten Stimmen gewonnen. Was sind die Gründe, die die Bürger*innen dazu gebracht haben, die AfD so zu stärken?

