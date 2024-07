Gedenkstätte Hoheneck: "Symbol für Widerstand der Frauen"

Die Gedenkstätte Hoheneck soll im ehemaligen zentralen DDR-Frauengefängnis an politische Repression und Verfolgung erinnern. Die Dauerausstellung im sächsischen Stollberg erzählt auch von den Haftbedingungen und der Haftarbeit. Gewalt, Willkür, Isolations- und Dunkelhaft, Kälte, Nässe, Überbelegungen und Arbeitszwang prägten die Haftbedingungen. Unter meist unmenschlichen Bedingungen und im Dreischichtsystem mussten die gefangenen Frauen Textilien für den Export der DDR in den Westen herstellen, darunter Bettwäsche und Feinstrumpfhosen.



Das einstige Burgareal diente seit 1864 als Gefängnis. Ab 1950 richtete die DDR dort ihr zentrales Frauengefängnis ein. Bis 1989 waren etwa 24.000 Frauen eingesperrt, rund 8.000 von ihnen aus politischen Gründen. Die "Politischen" saßen in Hoheneck oft mehrere Jahre, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt oder einen Fluchtversuch in den Westen unternommen hatten. Der Name "Hoheneckerinnen" wurde zum Synonym für die politische Verfolgung von Frauen in der DDR.



Vor allem über die Kinder und Familien wurde hoher psychischer Druck aufgebaut. Zeitzeugen berichten von Brutalität der Aufseherinnen. Privatsphäre gab es nicht.



Im Frühjahr 2001 wurde Hoheneck als Gefängnis geschlossen. Die Einrichtung der Gedenkstätte verzögerte sich aus verschiedenen Gründen über Jahre. Die Kosten von rund 1,4 Millionen Euro teilten sich vor allem Bund und Land Sachsen.



Quelle: epd, dpa, Bundestag