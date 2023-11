Faesers Referentenentwurf zu Migration: Mehr Rückführungen

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser verabschiedet, damit Menschen ohne Bleiberecht das Land schneller verlassen. 25.10.2023 | 0:50 min

Faeser will Abschiebungen besser durchsetzen

So soll zum Beispiel ein Ausreisepflichtiger zukünftig 28 Tage anstatt zehn Tage in Gewahrsam genommen werden dürfen, damit die Behörden mehr Zeit bekommen, um eine Abschiebung vorzubereiten. Dadurch will man verhindern, dass Abzuschiebende untertauchen. Professor Daniel Thym, Leiter des Forschungszentrums Ausländer- & Asylrecht an der Universität Konstanz, sagt dazu:

Auch die Durchführung einer Abschiebung soll erleichtert werden. So dürfte die Polizei nach dem neuen Entwurf in einer Gemeinschaftsunterkunft von Flüchtlingen verschiedene Wohnungen und Räumlichkeiten durchsuchen, um die abzuschiebende Person anzutreffen. Bis heute ist nur die eigene Wohnung des Abzuschiebenden erlaubt.

Das Kabinett hat einem Maßnahmenpaket von Innenministerin Faeser zugestimmt. Abgelehnte Asylbewerber sollen leichter ausgewiesen werden können. Andrea Maurer hat die Details. 25.10.2023 | 1:21 min

Neuer Gesetzentwurf: Rückführung von Straftätern und Gefährdern

Das Kabinett hat einen Gesetzesentwurf von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu effizienteren Abschiebungen beschlossen. Sowohl die Opposition als auch die Grünen äußern Bedenken. 25.10.2023 | 3:04 min

Außerdem müssten die Behörden die Zugehörigkeit belegen, was schwer sein wird. Der Name an sich könne zumindest dafür nicht ausreichen, so Thym. Auch würde eine Ausweisung nicht automatisch bedeuten, dass die Person am Ende auch wirklich abgeschoben wird.